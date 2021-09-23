Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2023 году после модернизации

11:44
Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в 2023 году. Сейчас он проходит модернизацию на предприятии "Севмаш". Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.
"Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году", – сообщил Королев.
По его словам, что в процессе ремонта и модернизации крейсера приходится решать много вопросов, связанных с энергетикой и вооружением корабля. В частности, речь идет о работах по комплексу ракетного оружия.
Крейсер "Адмирал Нахимов" находится в ремонте с 1999 года. В прошлом году корабль вывели из дока. Сейчас на нем ведутся достроечные работы на плаву, осуществляется монтаж общекорабельных систем и палубных механизмов.
После ремонта крейсер будет нести 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". В будущем "Адмирал Нахимов" также получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".
В июле этого года в Северодвинске на воду спустили новейшую атомную подлодку "Красноярск". Ракетный крейсер четвертого поколения построен по усовершенствованному проекту "Ясень-М".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: