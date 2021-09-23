Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2023 году после модернизации

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в 2023 году. Сейчас он проходит модернизацию на предприятии "Севмаш". Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

"Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году", – сообщил Королев.

По его словам, что в процессе ремонта и модернизации крейсера приходится решать много вопросов, связанных с энергетикой и вооружением корабля. В частности, речь идет о работах по комплексу ракетного оружия.

Крейсер "Адмирал Нахимов" находится в ремонте с 1999 года. В прошлом году корабль вывели из дока. Сейчас на нем ведутся достроечные работы на плаву, осуществляется монтаж общекорабельных систем и палубных механизмов.

После ремонта крейсер будет нести 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". В будущем "Адмирал Нахимов" также получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В июле этого года в Северодвинске на воду спустили новейшую атомную подлодку "Красноярск". Ракетный крейсер четвертого поколения построен по усовершенствованному проекту "Ясень-М".

