В ВПК рассказали о проекте нового авианосца РФ

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Фото: ТАСС/Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота
Военно-промышленная комиссия России при подготовке новой государственной программы вооружения на 2024–2033 годы оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, члена Морской коллегии при правительстве Владимира Поспелова.
По его словам, это произойдет в ближайшее время.
"Необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля – головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть", – уточнил Поспелов.
Он также добавил, что РФ располагает многими важными для создания такого крупного корабля технологиями, однако некоторые необходимо доработать.
"Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе, системы взлета и посадки летательных аппаратов", – отметил Поспелов.
На данный момент в составе ВМФ РФ лишь один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году.
Ранее стало известно, что военные корабли НАТО стали чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Кроме того, зафиксировано усиление активности у границ РФ и стратегической авиации США.
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