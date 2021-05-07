Эксперт назвал преимущества принятой в состав ВМФ подлодки "Казань"

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Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал принятие в состав ВМФ РФ новейшей атомной подводной лодки "Казань", сообщает "Звезда".

По его мнению, основной ударной силой российской армии является именно атомный подводный флот. Особенно это касается северного и тихоокеанского направлений.

"Не секрет, что основой систем вооружения лодок проекта 855 и 855М является комплекс "Калибр", который может применяться по наземным и надводным целям. Также АПЛ имеет на вооружении ракеты, которые могут бороться с другими подводными лодками", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в арсенале подлодки 40 крылатых ракет "Калибр-ПЛ" или 32 "Оникса". Бортовая электроника на АПЛ полностью заменена, в конструкцию внесли необходимые изменения. Мураховский уверен, что такие лодки станут основой нашего подводного флота на десятилетия вперед.

"Проект 855М подразумевает современный корпус, новейшее радиоэлектронное оборудование, уменьшенную шумность и увеличенные возможности в плане разведки и поражении любых целей", – добавил он.

Уточняется, что уже в этом году в состав флота могут войти еще три подлодки подобного класса.

Ранее в состав военно-морского флота вошел атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М". Над разработкой проекта работало бюро "Малахит". Подлодка может выполнять задачи во всех районах Мирового океана благодаря эффективному ударному и радиоэлектронному вооружению.