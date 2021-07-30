В Северодвинске на воду спустили новейшую атомную подлодку "Красноярск". Ракетный крейсер четвертого поколения построен по усовершенствованному проекту "Ясень-М".

На стапель-поезде подлодка начала движение к воротам цеха. По традиции, о корпус разбили бутылку шампанского.

В течение нескольких дней "Красноярск" переведут к набережной предприятия, где продолжится процесс достройки.

Этот тип подлодок – носители крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.