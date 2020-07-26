Путин прибыл в Кронштадт на парад военно-морского флота

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт. Он провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым на корабле.

Кадры показали в эфире Первого канала. Путин прибыл с визитом в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню ВМФ.

Ранее 26 июля также должно было состояться шествие "Бессмертного полка". Однако в связи с эпидемиологической ситуации его перенесли на 9 мая 2021 года.

26 мая Путин подписал указ на проведение традиционного военно-морского парада.