Путин посетит главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президент России Владимир Путин приедет на главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественное мероприятие запланировано на празднование Дня военно-морского флота, 26 июля. На вопрос, планирует ли Путин его посетить, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно.

Глава государства подписал приказ о проведении традиционного парада два месяца назад, 26 мая. Об этом стало известно во время совещания Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Всего в военно-морском празднике задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и другие, а возглавит парадный расчет первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".

Программу парада на воде дополнят авиационной частью. Всего в небе окажется 41 единица воздушной боевой техники, в том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24 и другие самолеты и вертолеты.

Ранее на Красной площади состоялось традиционное шествие войск, которое обычно проводят на День Победы. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено и новой датой проведения парада в 2020 году стало 24 июня.

