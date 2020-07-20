Путин посетит главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Президент России Владимир Путин приедет на главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.
Торжественное мероприятие запланировано на празднование Дня военно-морского флота, 26 июля. На вопрос, планирует ли Путин его посетить, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно.
Глава государства подписал приказ о проведении традиционного парада два месяца назад, 26 мая. Об этом стало известно во время совещания Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Всего в военно-морском празднике задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и другие, а возглавит парадный расчет первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".
Программу парада на воде дополнят авиационной частью. Всего в небе окажется 41 единица воздушной боевой техники, в том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24 и другие самолеты и вертолеты.
Ранее на Красной площади состоялось традиционное шествие войск, которое обычно проводят на День Победы. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено и новой датой проведения парада в 2020 году стало 24 июня.
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