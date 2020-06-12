Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ

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Новая атомная подводная лодка стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" принята в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Церемония проведена под руководством Главнокомандующего Военно-морским Флотом России адмирала Николая Евменова", – говорится в сообщении.

Евменов отметил, что "Князь Владимир" не имеет аналогов в мире.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей", – приводятся в сообщении пресс-службы его слова.

"Князь Владимир" является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А (шифр "Борей-А") атомных подводных лодок 4-го поколения. Данное судно оборудовано 16 баллистическими ракетами класса "Булава".

Ранее президент России Владимир Путин распорядился провести традиционный военно-морской парад. Он запланирован на 26 июля, в День ВМФ.

