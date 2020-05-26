Назван предполагаемый срок запуска "Посейдона"

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Стало известно, когда состоится первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Согласно планам, его намереваются произвести нынешней осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По предварительным данным, пуск произведут с борта атомной подводной лодки "Белгород".

"Посейдона" в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов", – уточняется в сообщении.

О разработке беспилотного подводного аппарата "Посейдон" впервые объявил президент РФ Владимир Путин в 2018 году. Он сообщал, что такие аппараты могут оснастить как обычными боеприпасами, так и ядерными.

В апреле прошлого года на воду была спущена атомная подлодка "Белгород" – первый носитель "Посейдонов". Тогда сообщалось о планах принять систему на вооружение ВМФ на рубеже 2020–2021 годов.