Пентагон опубликовал карту активности ВМФ РФ

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Фото: скриншот видео youtube.com/НОВОСТИ 24
Карту с отмеченными зонами повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая опубликовал Пентагон. Как сообщает РИА Новости, документ был обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год.
Американские военные отметили высокую активность ВМФ РФ у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в Карибском море. Также значительное присутствие ВМФ России отмечено в Арктике.
Наибольшая активность Китая, согласно карте, сосредоточена в Чукотском, Южно-Китайском морях и в западной части Тихого океана.
"Наши мировые противники продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширяют зоны своих операций и сотрудничество друг с другом. Например, боевой флот Китая вырос за последнее десятилетие с 262 до 335 надводных кораблей, в то время как Россия продолжает инвестировать в передовые подводные лодки со скрытыми возможностями", – говорится в документе.
Ранее эксперт оценил шансы России в локальной войне с США и их союзниками. В случае затяжной войны российские ВВС не смогут противостоять западной коалиции, сочли эксперты.
Как сообщалось, США и их союзники для ведения локальных войн создают мощные группировки ВВС. Об этом свидетельствует опыт предыдущих конфликтов, например, в Ираке и Югославии.
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян ранее заявил, что Пентагон разрабатывает план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда готов незамедлительно ответить на любую возможную "российскую агрессию" в Европе.
Уточнялось, что в случае реализации плана будет идти всестороннее наступление: с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве. Кроме того, США могут задействовать радиоэлектронную борьбу. Командующий ВВС отметил, что это "будет очень своевременное и эффективное умение".
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