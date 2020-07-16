Первый самолет-амфибия Бе-200 поступил на вооружение ВМФ России

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На вооружение Военно-морского флота (ВМФ) РФ поступил первый самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир", сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что самолет передан в 859-й Центр боевого применения Морской авиации в Ейске, а в ближайшее время их получат и другие войска. Предполагается, что будет сформировано несколько авиационных отрядов, оснащенных Бе-200. Как уточняется, первый из них появится на Каспийском море.

Начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал, что в этом году ожидается поставка трех Бе-200. Первый из них уже передан в военно-морской учебный центр в Ейске, где началась его опытная эксплуатация. 26 июля Бе-200 примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился провести традиционный военно-морской парад. Он запланирован на 26 июля, в День ВМФ.

День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В стране впервые он был введен в 1939 году. Решение отмечать День ВМФ в последнее воскресенье июля было принято Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

