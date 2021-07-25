Путин поздравил моряков с днем ВМФ России

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота России, сообщает РИА Новости.
"Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины", – сказал президент во время поздравления.
Глава государства также подчеркнул, что этот праздник значим и дорог для всего народа России, потому что доблестью и отвагой военных моряков ковалась слава страны. Путин отметил, что в стране по праву любят военно-морской флот и гордятся его историей
В День ВМФ президент принимает Главный военно-морской парад, который проходит в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге.
В параде принимают участие порядка 4 тысяч моряков, 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а вместе с ними 48 самолетов и вертолетов морской авиации.
Перед началом главной части смотра Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
Ранее стало известно, что Владимир Путин после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения. Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".
В Санкт-Петербурге празднуют День ВМФ
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