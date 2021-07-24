Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения

Владимир Путин 25 июля после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения, сообщает пресс-служба Кремля.

"В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании", – сказано в сообщении.

Траулер "Механик Сизов" был заложен в июне 2020 года. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди в Баренцевом и Охотском морях.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил присутствие президента на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-Морского Флота.

Роспотребнадзор и власти города предупредили, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на мероприятие будет ограничен. Такие меры введены, чтобы снизить риск заражения людей.

Ранее Путин подписал указ о Военно-морском флаге Российской Федерации. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов.

