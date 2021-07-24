Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения

Владимир Путин 25 июля после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения, сообщает пресс-служба Кремля.
"В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании", – сказано в сообщении.
Траулер "Механик Сизов" был заложен в июне 2020 года. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди в Баренцевом и Охотском морях.
Ранее Дмитрий Песков подтвердил присутствие президента на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-Морского Флота.
Роспотребнадзор и власти города предупредили, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на мероприятие будет ограничен. Такие меры введены, чтобы снизить риск заражения людей.
Ранее Путин подписал указ о Военно-морском флаге Российской Федерации. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: