Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ с Днем пограничника. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул важность того, что сотрудники пограничных органов хранят верность боевым традициям своих предшественников и с огромным уважением относятся к ветеранам.

"Важно, что сотрудники пограничных органов <...> четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, честно служат России", – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что пограничники во все времена берегли родную землю и мужественно отражали любые посягательства на территориальную целостность России.

День пограничника в России отмечают 28 мая каждый год. Праздник был установлен указом Бориса Ельцина в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Пограничные службы ФСБ, Военно-морского флота и ВКС России совместными усилиями выдворили из территориальных вод РФ британский эсминец D35 Dragon.