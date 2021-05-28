Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ с Днем пограничника. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул важность того, что сотрудники пограничных органов хранят верность боевым традициям своих предшественников и с огромным уважением относятся к ветеранам.
"Важно, что сотрудники пограничных органов <...> четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, честно служат России", – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что пограничники во все времена берегли родную землю и мужественно отражали любые посягательства на территориальную целостность России.
День пограничника в России отмечают 28 мая каждый год. Праздник был установлен указом Бориса Ельцина в 1994 году.
Ранее сообщалось, что Пограничные службы ФСБ, Военно-морского флота и ВКС России совместными усилиями выдворили из территориальных вод РФ британский эсминец D35 Dragon.
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