ФСБ рассказала о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма

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Пограничные службы ФСБ, Военно-морского флота и ВКС России совместными усилиями выдворили из территориальных вод РФ британский эсминец D35 Dragon. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя директора ФСБ – главу Погранслужбы Владимира Кулишова.

Инцидент произошел у берегов Крыма в октябре прошлого года, но его подробности стали известны только сейчас.

По словам Кулишова, когда от капитана эсминца Великобритании потребовали немедленно покинуть территориальное море России, он заявил о плохом приеме сигнала.

В конце апреля текущего года РФ закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.