МИГ-31 сопроводил самолет-разведчик RC-135 США над акваторией Чукотского моря

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

МИГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота подняли в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы.

Ранее палубные истребители F/A-18 ВМС США сопроводили два российских самолета над Тихим океаном.

До этого стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет у берегов Крыма.

Уточняется, что до 24 апреля полеты воздушных судов над южной частью полуострова, прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от Крыма на высоте до 19 тысяч метров ограничены.

По имеющимся данным, дрон США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Его полет проходил близ морской границы полуострова на высоте 15 тысяч метров. Также он двигался вдоль побережья Краснодарского края.