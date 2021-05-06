МИГ-31 сопроводил самолет-разведчик RC-135 США над акваторией Чукотского моря

07:38
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
МИГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Уточняется, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота подняли в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы.
Ранее палубные истребители F/A-18 ВМС США сопроводили два российских самолета над Тихим океаном.
До этого стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет у берегов Крыма.
Уточняется, что до 24 апреля полеты воздушных судов над южной частью полуострова, прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от Крыма на высоте до 19 тысяч метров ограничены.
По имеющимся данным, дрон США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Его полет проходил близ морской границы полуострова на высоте 15 тысяч метров. Также он двигался вдоль побережья Краснодарского края.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: