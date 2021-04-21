Беспилотник США провел полет в закрытом воздушном пространстве у берегов Крыма – СМИ

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет у берегов Крыма, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что до 24 апреля полеты воздушных судов над южной частью полуострова, прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от Крыма на высоте до 19 тысяч метров ограничены.

По имеющимся данным, дрон США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Его полет проходил близ морской границы полуострова на высоте 15 тысяч метров. Также он двигался вдоль побережья Краснодарского края.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 километров в течение длительного времени. Он способен передавать развединформацию командованию в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном. Воздушную цель зафиксировали российские радары.