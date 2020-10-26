Су-27 перехватил два истребителя ВВС Франции над Черным морем

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Истребитель Су-27 перехватил два истребителя-бомбардировщика ВВС Франции Mirage 2000 над акваторией Черного моря. Об этом пишет ТАСС.

По информации Национального центра управления обороной РФ, 26 октября радиолокационные средства разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа выявили две цели, которые двигались над акваторией Черного моря и приближались к госгранице РФ. Для опознавания воздушных объектов в воздух был поднят истребитель Су-27.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", – рассказали в центре.

После выполнения задания российский самолет благополучно вернулся на базу. Как отметили в НЦУО, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – заключили в пресс-службе.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил военные самолеты Германии и США над Балтийским морем. Сообщалось, что две воздушные цели приближались к госгранице РФ.

22 октября МиГ-31 смог перехватить американский самолет-разведчик над Беринговым морем. В результате RC-135 ВВС США сопровождался российским истребителем над акваторией.