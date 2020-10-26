Су-27 перехватил два истребителя ВВС Франции над Черным морем

26 октября, 23:59
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-27 перехватил два истребителя-бомбардировщика ВВС Франции Mirage 2000 над акваторией Черного моря. Об этом пишет ТАСС.
По информации Национального центра управления обороной РФ, 26 октября радиолокационные средства разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа выявили две цели, которые двигались над акваторией Черного моря и приближались к госгранице РФ. Для опознавания воздушных объектов в воздух был поднят истребитель Су-27.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", – рассказали в центре.
После выполнения задания российский самолет благополучно вернулся на базу. Как отметили в НЦУО, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – заключили в пресс-службе.
Ранее российский истребитель Су-27 перехватил военные самолеты Германии и США над Балтийским морем. Сообщалось, что две воздушные цели приближались к госгранице РФ.
22 октября МиГ-31 смог перехватить американский самолет-разведчик над Беринговым морем. В результате RC-135 ВВС США сопровождался российским истребителем над акваторией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: