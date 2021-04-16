Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

09:23
Фото: Министерство Обороны РФ
Российский истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границам РФ стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали в Минобороны РФ, инцидент произошел в акватории Тихого океана. Воздушную цель зафиксировали российские радары.
"Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", – уточнили в ведомстве.
По информации министерства, нарушения границы РФ не произошло. После того, как иностранный самолет развернулся, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
Аналогичный инцидент произошел 10 апреля. Тогда над Тихим океаном также был перехвачен американский самолет-разведчик RC-135.
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