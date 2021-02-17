Истребители РФ сопроводили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Два российских истребителя Су-27 перехватили над Черным морем группу самолетов ВВС Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", – уточнили в центре.

После сопровождения российские истребители вернулись на аэродром базирования. Французские самолеты не нарушили границу Российской Федерации.

Минобороны РФ в начале 2021 года объявило, что за минувший год на границах страны были выявлены более 4 тысяч самолетов. 1,1 тысячи из этого числа предназначены для разведывательных целей.

