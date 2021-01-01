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Москва 24

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Безопасность

08:27

Свыше 4 тыс военных самолетов обнаружили на границах России в 2020 году

безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 4 тысячи самолетов зафиксировали российские военные на границах с РФ в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что среди них – 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных самолетов. Их обнаруживали подразделения радиотехнических войск ВКС и сопровождали от границы с Россией. Отмечается, что всего в 2020 году они зафиксировали более 1 миллиона воздушных объектов.

В ведомстве подчеркнули, что в 2020 году провели более 100 тактико-специальных занятий и тактических учений с радиотехническими подразделениями и частями ВКС. Из них 30% осуществили на государственных полигонах Телемба, Пембой и Ашулук.

11 декабря российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Беринговым морем у границ РФ. Он сопроводил его от российской территории. После этого МиГ-31 вернулся в пункт базирования.

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