Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Беринговым морем

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Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Беринговым морем у границ РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Военные сообщили, что в пятницу, 11 декабря, радиолокаторы обнаружили над нейтральными водами в Беринговом море воздушную цель, которая приближалась к российской границе.

"В воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его", – заявили в центре.

После того как американский разведчик улетел от российских границ, истребитель ВВС РФ вернулся в пункт базирования.

Ранее российский истребитель Су-27 вылетал на опознавание и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС Соединенных Штатов над Черным морем. Сообщалось, что полет российского судна был выполнен в строгом соответствии с международными правилами.