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Безопасность

19:01

Су-27 поднимался на сопровождение американского самолета-разведчика

безопасность

Фото: ТАСС/Zuma/Kremlin Pool

Истребитель Су-27 вылетал 28 ноября на опознавание и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС Соединенных Штатов. Спецоперация была проведена над Черным морем, приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной России.

По информации ведомства, в субботу российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", – уточняется в сообщении.

Стало известно, что полет российского истребителя был выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США.

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