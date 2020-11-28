Су-27 поднимался на сопровождение американского самолета-разведчика

Фото: ТАСС/Zuma/Kremlin Pool

Истребитель Су-27 вылетал 28 ноября на опознавание и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС Соединенных Штатов. Спецоперация была проведена над Черным морем, приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной России.

По информации ведомства, в субботу российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", – уточняется в сообщении.

Стало известно, что полет российского истребителя был выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США.