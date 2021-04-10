Российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

08:46
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. Об этом заявили в национальном центре управления обороной РФ, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что истребитель был поднят в воздух в целях опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России. Экипаж российского судна идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также сопроводил его над акваторией Тихого океана.
Известно, что после разворота военного самолета США от госграницы РФ МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Полет российского истребителя был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – говорится в сообщении.
Ранее истребитель МиГ-31 российских ВВС совершил перехват норвежского самолета-разведчика Falcon 20 у границы России и сопроводил его над Баренцевым морем.
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