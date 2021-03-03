Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтикой

20:39
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В среду над Балтийским морем к границе России двигались два бомбардировщика В-1В ВВС США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, их сопроводил российский СУ-27.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", – говорится в сообщении.
Уточняется, что государственная граница Российской Федерации нарушена не была.
Ранее истребитель Су-27 вылетал 28 ноября на опознавание и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС Соединенных Штатов. Спецоперация была проведена над Черным морем.
Также сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США.
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