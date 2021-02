Полет российского Су-24 рядом с эсминцем ВМС США попал на видео

ВМС Соединенных Штатов опубликовали в Twitter-аккаунте ролик, на котором запечатлен полет российского бомбардировщика Су-24 недалеко от эсминца "Дональд Кук".

Уточняется, что кадры были сняты над Черным морем. На них можно заметить, как самолет пролетел рядом с поверхностью воды. Момент был запечатлен с корабля.

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. В скором времени туда прибыл еще один американский военный корабль – "Портер".

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb