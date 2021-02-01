Полет российского Су-24 рядом с эсминцем ВМС США попал на видео

13:45
Фото: twitter.com/USNavyEurope
ВМС Соединенных Штатов опубликовали в Twitter-аккаунте ролик, на котором запечатлен полет российского бомбардировщика Су-24 недалеко от эсминца "Дональд Кук".
Уточняется, что кадры были сняты над Черным морем. На них можно заметить, как самолет пролетел рядом с поверхностью воды. Момент был запечатлен с корабля.
Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. В скором времени туда прибыл еще один американский военный корабль – "Портер".
The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021
Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb
Ранее Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ РФ. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.
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