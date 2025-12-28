Трамп заявил, что ЕС пока не принял решение по российским активам

Фото: depositphotos/actionsports

Европейские страны еще не приняли решение о направлении замороженных активов России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Ничего из этого определено не было", – отметил он.

Ранее участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза, то есть 60% стран объединения (16 из 27).

При этом Центробанк РФ отмечал, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. В регуляторе напомнили, что власти Европы продолжают пытаться конфисковать активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, без согласия российского регулятора.

