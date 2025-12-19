Евросоюз не смог согласовать экспроприацию российских активов

Фото: depositphotos/ginasanders

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.

В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Вместе с тем европейские лидеры поручили Еврокомиссии продолжить разработку необходимых инструментов для экспроприации активов РФ. Кроме того, Евросоюз оставляет за собой право использовать российские активы для финансирования займа для Украины.

Фон дер Ляйен добавила, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза, то есть 60% стран объединения (16 из 27).

По итогам первого дня саммита в Брюсселе страны Евросоюза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что данный кредит будет выдан Украине беспроцентно. Он добавил, что европейские страны будут сохранять российские активы замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

Помимо этого, ЕС продлил все ранее введенные антироссийские санкции.