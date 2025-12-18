Форма поиска по сайту

18 декабря, 15:53

Политика

Лавров указал на "непосредственность" призыва фон дер Ляйен не вмешиваться в демократию

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был поражен "непосредственностью" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ее призывом не вмешиваться в европейскую демократию.

Дипломат напомнил, что с таким призывом глава ЕК обратилась к президенту США Дональду Трампу. Фон дер Ляйен заявила, что на выборах решение должен принимать народ соответствующей страны. И этот суверенитет необходимо защищать.

"Потом она еще добавила: "Именно избиратели решают, кто лидер, и никто другой не должен вмешиваться". Румыния, Молдавия у всех на слуху", – сказал министр во время заседания комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.

Ранее Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной во многих вещах, так как она движется в очень плохом направлении. Так американский лидер прокомментировал штраф Евросоюза, наложенный на соцсеть X. При этом, по словам главы Белого дома, США хотят, чтобы "Европа оставалась Европой".

