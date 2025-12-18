Глава ЕК заявила, что никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решится вопрос помощи Киеву

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Никто из лидеров Евросоюза не покинет начинающийся саммит, пока не будет решен вопрос финансирования Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на встречу, передает ТАСС.

Она уточнила, что на следующие два года Киеву нужны 137 миллиардов евро.

"Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня (18 декабря 2025 года. – Прим. ред.), и мы не уйдем, пока его не примем", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, на саммите будут обсуждаться две опции – финансирование Украины из бюджета ЕС, под который будет использован общеевропейский заем, или "репарационный кредит" на основе российских активов.

"Я полностью поддерживаю озабоченности Бельгии. Страны ЕС должны разделить все риски, если мы примем решение о "репарационном кредите", – добавила она.

Политик поблагодарила бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера, который уже третий месяц блокирует попытки ЕК забрать суверенные активы России, "за его активную позицию в этой дискуссии".

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока ЕК не примет иного решения. По ее мнению, активы якобы могут стать настоящим переломным моментом для ЕС и Украины.

В то же время СМИ писали, что европейские лидеры серьезно поссорились из-за разногласий по поводу изъятия российских активов. Как утверждали журналисты, ЕС раскололся на два лагеря, которые не могут договориться о финансировании Киева.