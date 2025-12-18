Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 12:25

Политика

Глава ЕК заявила, что никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решится вопрос помощи Киеву

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Никто из лидеров Евросоюза не покинет начинающийся саммит, пока не будет решен вопрос финансирования Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на встречу, передает ТАСС.

Она уточнила, что на следующие два года Киеву нужны 137 миллиардов евро.

"Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня (18 декабря 2025 года. – Прим. ред.), и мы не уйдем, пока его не примем", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, на саммите будут обсуждаться две опции – финансирование Украины из бюджета ЕС, под который будет использован общеевропейский заем, или "репарационный кредит" на основе российских активов.

"Я полностью поддерживаю озабоченности Бельгии. Страны ЕС должны разделить все риски, если мы примем решение о "репарационном кредите", – добавила она.

Политик поблагодарила бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера, который уже третий месяц блокирует попытки ЕК забрать суверенные активы России, "за его активную позицию в этой дискуссии".

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока ЕК не примет иного решения. По ее мнению, активы якобы могут стать настоящим переломным моментом для ЕС и Украины.

В то же время СМИ писали, что европейские лидеры серьезно поссорились из-за разногласий по поводу изъятия российских активов. Как утверждали журналисты, ЕС раскололся на два лагеря, которые не могут договориться о финансировании Киева.

Судьбу замороженных российских активов решат на саммите Евросоюза

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика