Глава ЕК фон дер Ляйен: активы РФ будут заблокированы, пока ЕС не примет иного решения

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Российские активы будут замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иного решения. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Пока РФ не прекратит конфликт и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб", – сказала политик в своем выступлении перед евродепутатами.

Она подчеркнула, что активы, замороженные на неопределенный срок, якобы могут стать настоящим переломным моментом для ЕС и Украины.

Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании активов России 12 декабря. По плану ЕК этот шаг стал первым этапом для их экспроприации.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что Москва вернет себе замороженные активы, а ЕС придется заплатить по счетам Киева. В конечном итоге, кроме Евросоюза, также пострадают евро и депозитарий Euroclear, указывал Дмитриев.

