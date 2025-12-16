Форма поиска по сайту

16 декабря, 12:32

Политика

Премьер Финляндии Орпо заявил, что у ЕС нет другого варианта, кроме изъятия активов РФ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что у европейских стран нет другого варианта, как изъять замороженные активы России, чтобы оказать Украине помощь в восстановлении. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на интервью главы финского правительства газете The Financial Times.

Совет Евросоюза решил бессрочно заблокировать российские активы 12 декабря. По предварительным данным, это является первым шагом перед экспроприацией средств.

В заявлении Совета ЕС сказано, что Брюссель не вернет Москве ее активы, пока в объединении сохраняется риск ухудшения экономической ситуации. Таким образом, средства могут остаться у Европы даже после окончания конфликта на Украине.

Однако глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия вернет себе замороженные активы, а ЕС придется заплатить по счетам Украины. По его словам, Европа знает, что использование российских резервов без согласия Центробанка РФ незаконно и подрывает резервную систему, созданную США.

