МВД для защиты от мошенников рекомендовало отключить NFC при редком использовании

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Для защиты от NFC-мошенников важно не устанавливать банковские приложения по непроверенным ссылкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

Правоохранители напомнили, что необходимо пользоваться только официальными магазинами приложений и сайтами. Кроме того, настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут просить удалить банковское приложение и установить якобы специальное по их ссылке.

В МВД также подчеркнули, что только мошенники убеждают снимать все деньги и вносить их на "безопасный счет". Фраза "срочно снимите деньги, иначе вы все потеряете" говорит об обмане жертвы.

"Не передавайте неизвестным удаленный доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и ПИН-код карты", – говорится в сообщении.

При якобы звонке из банка нужно прекратить его и перезвонить по номеру телефона с официального сайта. В ведомстве рекомендовали всегда проверять разработчика приложения и адрес сайта, а также отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты.

Ранее мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. Потенциальная жертва получает сообщение с текстом о скрытых подписках и ссылкой, ведущей на поддельный сайт. Для "отмены" пользователя просят авторизоваться или ввести данные карты.

