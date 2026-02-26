Актер из "Бригады" Довжик будет похоронен на Востряковском кладбище

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Российский актер из сериалов "Бригада", "Интерны" и "Склифосовский" Владимир Довжик будет похоронен 27 февраля, сообщила ТАСС актриса Дарья Дроздовская.

По ее словам, отпевание пройдет в 10:00 на Антиохийском подворье по адресу Архангельский переулок, 15А, строение 2.

Похороны ориентировочно начнутся в 11:30 на Востряковском кладбище, добавила Дроздовская.

Довжик скончался 24 февраля в возрасте 57 лет. Причина смерти не уточнялась, однако СМИ писали, что актер умер из-за инсульта.

Артист родился в 1968 году в Москве, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Российскому зрителю актер запомнился по роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале "Склифосовский". Кроме того, он снимался в таких проектах, как "Бригада", "Интерны", "След", "Тайный советник" и многих других.