Путин поручил включить сервисы для контроля глюкозы в "белые списки"

Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ до апреля внести сервисы, используемые для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, в так называемые белые списки, передает Кремль.

Отмечается, что сервисы должны соответствовать требованию "о нахождении на территории Российской Федерации баз" личных данных граждан.

Соответствующее поручение глава государства утвердил по итогам совещания с членами правительства 21 января 2026 года. Срок выполнения назначен на 1 апреля. Ответственными числятся председатель кабмина Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.

"Белые списки" – перечень наиболее важных и социально значимых сайтов, которые продолжают работать даже в случае ограничений мобильного интернета.

Ранее Путин поручил Минздраву России представить предложения о совершенствовании условий допуска на рынок инновационных иностранных лекарств. Он также распорядился включить в комиссию по формированию списка препаратов представителей пациентских организаций. Срок исполнения – 1 июля текущего года.