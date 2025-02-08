Путин поручил Минздраву представить идеи улучшения допуска в РФ иностранных лекарств

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Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска на рынок России инновационных иностранных лекарств. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека размещен на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил включить в комиссию по формированию списка препаратов представителей пациентских организаций. Срок исполнения – 1 июля текущего года. Ответственным за исполнение назначен глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее российский кабмин расширил список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 18 наименованиями. Большинство их них применяются для лечения сложных заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых. Еще ряд препаратов используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме или сахарном диабете.