Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российское правительство утвердило программу бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Среди главных изменений: власти увеличили финансирование программы в рамках ОМС более чем на 500 миллиардов рублей (16,5%). Это позволит нарастить объемы предоставляемой медпомощи и индексировать ее стоимость.

Кроме того, программа дополнена отдельным разделом по оказанию медпомощи демобилизованным участникам СВО. Теперь они получат право на внеочередное получение высокотехнологичной медпомощи и реабилитации, приоритетное прохождение санаторно-курортного лечения и расширенную диспансеризацию.

Также кабмин предусмотрел порядок передачи выписных эпикризов пациентов, прошедших лечение в стационаре. Начиная с этого года они будут доставляться в поликлинику по месту жительства. В правительстве пояснили, что это решение было особенно важно для тех граждан, которым необходимо продолжение лечения или медицинской реабилитации в амбулаторных условиях.

Еще одним нововведением стало выделение в отдельный раздел санаторно-курортного лечения. Благодаря новому федеральному проекту "Здоровье для каждого" каждому россиянину предоставят право пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Помимо этого, актуализирован порядок назначения пациентам, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, не зарегистрированных в России лекарств по решениям врачебных комиссий.

В свою очередь, в качестве повышения эффективности лечения онкобольных кабмин установил обязательное проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии.

Ко всему прочему, для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов появилась возможность организации стационаров на дому. Также они будут получать необходимые препараты и рекомендации по их применению.

Организация исполнения программы ляжет на руководителей регионов, а следить за выполнением указа будут Минздрав и ФОМС.

Тем временем в России завершился процесс перехода на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. Он был инициирован в 2018 году внесением статьи в закон "Об основах охраны здоровья граждан.

Вместе с тем Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания. Основная цель нововведения состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи.