Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой открыл крупнейший в стране центр женского здоровья – ГКБ № 15 имени Филатова на Перервинском бульваре.

Мэр Москвы подчеркнул, что городские власти приложат все необходимые усилия для реорганизации и модернизации столичных женских консультаций.

"К сожалению, они находились у нас, и находятся многие еще, не в самых лучших условиях. Многие из них находятся в приспособленных помещениях. Там нет полного набора врачей, нет полного набора современного оборудования, и получить полноценную помощь не всегда представляется возможным. Поэтому мы решили приступить к системной модернизации женской консультации, создать центры женского здоровья", – рассказал Собянин.

По его словам, центры женского здоровья являются многофункциональными центрами, где пациентки могут получить все необходимые виды медицинских услуг. Они полностью интегрированы в головные клиники, к которым прикреплены, с помощью чего могут пользоваться всеми возможностями ведущих московских медучреждений.

Центр женского здоровья на Перервинском бульваре объединил 13 женских консультаций, которые ранее располагались в разных районах Юго-Восточного административного округа.

Отмечается, что в новом центре каждый день медпомощь смогут получать до 3 тысяч женщин, общая же численность прикрепленного населения составляет 410 тысяч человек.

Кроме того, ГКБ № 15 имени Филатова работает согласно новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Теперь женщины могут получить в одном месте необходимые виды диагностики и лечения для подготовки к беременности и для поддержки женского здоровья.

В центре размещено 46 кабинетов акушеров-гинекологов, семь кабинетов кардиотокографии, кабинет антенатальной охраны плода, кабинет патологии шейки матки и кабинет маммографии, а также кабинеты дежурного врача, ЭКГ и УЗИ, "школа здоровья" для будущих родителей. Помимо этого, на каждом этаже есть комната матери и ребенка.

В свою очередь, Голикова поздравила коллектив ГКБ № 15 имени Филатова с открытием и поблагодарила столичное правительство за программу модернизации женских консультаций.

"Очень важно, что подобного рода учреждения открываются, и это всегда событие. Событие не только для страны, но и для региона, потому что это всегда улучшение качества и доступности медицинской помощи и, конечно, комфортных и качественных условий работы для врачей и медицинского персонала", – подчеркнула заместитель председателя правительства РФ.

Она добавила, что по поручению Владимира Путина с 1 января 2025 года стартует новый проект, предусматривающий охрану материнства и детства.

"В рамках этого национального проекта с 1 января 2025 года будут открываться новые женские консультации. Мы планируем, что их будет 336 по стране, будут модернизированы 142 перинатальных центра, приобретены мобильные комплексы – более 526", – поделилась Голикова, добавив, что столица стартовала с этим проектом раньше установленного срока.

Ранее Собянин рассказал, что расходы на развитие столичной системы здравоохранения вырастут на 8%, на эти цели планируют выделить 1,1 триллиона рублей с учетом обязательного медицинского страхования. По его словам, власти города поставили задачу создать новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи к концу 2028 года.