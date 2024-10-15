Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 08:29

Мэр Москвы

Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расходы на развитие столичной системы здравоохранения вырастут на 8%, на эти цели планируют выделить 1,1 триллиона рублей с учетом обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, власти города поставили задачу создать новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи к концу 2028 года.

"В следующем году завершим реконструкцию столичных поликлиник и достроим новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 на территории "Сколково", многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира", – говорится в публикации мэра.

Кроме того, в планах построить больше комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова. Также будут открываться новые центры женского здоровья, совершенствоваться единая цифровая платформа и реализовываться другие проекты отрасли.

Всего в период с 2025 по 2027 года возведут 31 объект здравоохранения. Клиентские пути по основным профилям будут завершены к 2027 году.

Бюджетом предусмотрено 15 миллиардов рублей на высокотехнологичную медпомощь, а на поддержание и улучшение материально-технической базы за три года выделят 141,1 миллиарда рублей.

Ранее в разных районах Москвы после реконструкции открылись пять детских поликлиник. Здания оснастили современным оборудованием и увеличили количество процедурных кабинетов. Также была благоустроена прилегающая территория.

Модернизацию амбулаторного звена в столице начали в 2020 году и реконструировали 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник. Завершить работы планируется в 2025 году.

Между тем территории некоторых московских стационаров благоустроят до конца года. Так, около больницы имени Ерамишанцева сделают мультисенсорный сад для реабилитации, а для пациентов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи смонтируют уличный лифт.

Пять столичных детских амбулаторий открылись после реконструкции

Читайте также


мэр Москвымедицинаэкономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика