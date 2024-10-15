Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расходы на развитие столичной системы здравоохранения вырастут на 8%, на эти цели планируют выделить 1,1 триллиона рублей с учетом обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, власти города поставили задачу создать новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи к концу 2028 года.

"В следующем году завершим реконструкцию столичных поликлиник и достроим новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 на территории "Сколково", многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира", – говорится в публикации мэра.

Кроме того, в планах построить больше комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова. Также будут открываться новые центры женского здоровья, совершенствоваться единая цифровая платформа и реализовываться другие проекты отрасли.

Всего в период с 2025 по 2027 года возведут 31 объект здравоохранения. Клиентские пути по основным профилям будут завершены к 2027 году.

Бюджетом предусмотрено 15 миллиардов рублей на высокотехнологичную медпомощь, а на поддержание и улучшение материально-технической базы за три года выделят 141,1 миллиарда рублей.

Ранее в разных районах Москвы после реконструкции открылись пять детских поликлиник. Здания оснастили современным оборудованием и увеличили количество процедурных кабинетов. Также была благоустроена прилегающая территория.

Модернизацию амбулаторного звена в столице начали в 2020 году и реконструировали 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник. Завершить работы планируется в 2025 году.

Между тем территории некоторых московских стационаров благоустроят до конца года. Так, около больницы имени Ерамишанцева сделают мультисенсорный сад для реабилитации, а для пациентов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи смонтируют уличный лифт.

