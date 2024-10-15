Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы и рассказал о ее совершенствовании в своем личном блоге.

"15 октября – особая дата в истории московского здравоохранения. В этот день в 1919 году заступила на дежурство первая бригада скорой помощи. С тех пор ее работа не прекращалась ни на минуту, а число принятых за 105 лет вызовов уже и не сосчитать", – написал он.

По словам мэра, сотрудников московской скорой помощи отличают профессионализм, верность призванию, высокое чувство долга и командный дух. Собянин поздравил их с юбилеем от лица всех москвичей и выразил им благодарность за спасенные жизни и здоровье жителей и гостей столицы.

Собянин рассказал, что за прошедшие годы из единственной дежурной бригады станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова выросла в крупнейшую и одну из самых эффективных медицинских организаций мира. Сегодня здесь работают около 11 тысяч человек, а свыше тысячи бригад совершают каждый день порядка 12 тысяч выездов.

С 2014 года в столице открылись десять новых подстанций скорой помощи, пять из которых расположены на новых территориях Москвы. За последние три года для службы было закуплено более 200 новых машин, а оснащение даже обычных бригад уже вплотную приближается к стандартам реанимобилей. Так, по словам мэра, только в 2023 и 2024 годах было закуплено более 1 400 дефибрилляторов-мониторов экспертного класса, 700 аппаратов ИВЛ и свыше 1 600 переносных электрокардиографов.

Градоначальник отметил, что огромный вклад в улучшение работы скорой помощи вносит и внедрение современных цифровых технологий. Так, в Едином диспетчерском центре 65 диспетчеров принимают звонки по телефонам 103 и 112 – до 20 тысяч вызовов в сутки с временем ответа всего 3–4 секунды. По словам Собянина, данный показатель является высочайшим среди мегаполисов мира.

Мэр подчеркнул, что времена, когда диспетчеры пользовались пультами с тумблерами, а для получения нового адреса вызова бригады отзванивались с домашних телефонов или уличных автоматов, давно прошли. Сегодня бригады получают информацию по вызову на личные планшеты, подключенные к ЕМИАС, а для формирования оптимального маршрута и выбора стационара используется искусственный интеллект. Так, система знает, в каком стационаре есть, например, свободный ангиограф или аппарат МРТ, что позволяет доставлять пациента в то учреждение, где его ждут необходимое оборудование и специалисты.

Кроме того, Собянин рассказал, что сейчас медики еще в пути могут посмотреть электронную медицинскую карту и получить данные о хронических заболеваниях, диагнозах и результатах исследований пациента, что позволяет им быстрее и точнее определить его состояние и начать лечение. Кроме того, если пациенту требуется госпитализация, то еще в пути бригада скорой передает информацию о его состоянии в стационар. Врачи приемного отделения благодаря этому заранее знают предварительный диагноз и могут подготовить все, что необходимо, чтобы начать лечение с самых первых минут.

Собянин пообещал, что в соответствии со Стратегией развития здравоохранения до 2030 года Москва продолжит совершенствовать службу скорой помощи. По его словам, в ближайших планах дальнейшее развитие цифровых и телемедицинских технологий, строительство новых подстанций, регулярное обновление оборудования. Он также рассказал, что водители скорой получат удобную, теплую и практичную форму.

В конце сентября в Москве после реконструкции открылись еще семь зданий городских поликлиник. Одну из них – ГП № 5 в Даевом переулке в Красносельском районе – не обновляли на протяжении 40 лет, то есть с того момента, как она была построена.

Новый этап модернизации также проведут в МКНЦ имени А.С. Логинова. Здесь планируют обновить внутренние коммуникации, системы противопожарной безопасности и вентиляции. Кроме того, в корпусах начнет работать дневной стационар, будут развернуты два операционных блока и профильные отделения.