Более 70 новых лифтов установлено в медучреждениях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благодаря городским программам в московских медучреждениях установили 73 новых лифта. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Специалисты выполнили замену 21 лифта в поликлиниках, которые находились на капитальном ремонте, и 52 в больницах, срок эксплуатации которых подошел к концу.

Лифтовое оборудование в полной мере соответствует требованиям безопасности. Его замена проводилась поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали неудобств при перемещении между этажами, подчеркнул Бирюков.

Работы были проведены в городских клинических больницах имени Иноземцева, имени Баумана и имени Юдина.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что новые лифты имеют большую грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками.

Лифты оснащены системами высокой точности остановки, а также опциями для маломобильных граждан, такими как поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля, вентиляция и обеззараживающие УФ-рециркуляторы в кабине.

Комплектующие лифтов в основном отечественные, добавили в КГХ.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года более 370 единиц новейшей медицинской техники установили в стационарах и поликлиниках Москвы. Столичным медикам были переданы 52 рентген-аппарата последнего поколения, 4 компьютерных и 22 магнитно-резонансных томографа, 26 маммографов, 8 ангиографов и 254 аппарата УЗИ. Тем временем в стационары направили около 4 тысяч единиц техники.