Собянин: средняя скорость оказания экстренной медпомощи выросла в 1,5 раза

Новый стандарт позволил значительно ускорить оказание экстренной медпомощи в столице, сообщил Сергей Собянин. Технологии внедрили в четырех флагманских центрах и 18 городских больницах. О том, как работает московский стандарт, расскажем в нашем материале.

Высокий стандарт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скорость оказания экстренной медицинской помощи благодаря новому стандарту выросла в Москве в полтора раза, рассказал Сергей Собянин. По словам главы города, это позволило уже обеспечить срочным лечением более чем 300 тысяч человек и сделать больше 70 тысяч операций.





Сергей Собянин мэр Москвы В течение двух часов с момента обращения врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70% пациентов.

На данный момент по новому стандарту работают четыре столичных флагманских центра, которые разместились на базе городских больниц:



НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского;

ГКБ № 15 имени О. М. Филатова;

Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина;

городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева.

Кроме того, новый стандарт внедрили и в приемных отделениях 18 многопрофильных больниц города. По словам Собянина, планируется также расширить географию флагманских центров: к примеру, в ближайшее время они откроются на базе ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова и ГКБ им. В. М. Буянова.

Как все устроено?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В основе нового стандарта – единые медицинские алгоритмы по всем экстренным случаям, четкая последовательность процедур и манипуляций. По данным городских властей, всего было создано около 90 пошаговых алгоритмов, позволяющих повысить качество, скорость и эффективность оказания помощи в неотложных ситуациях.

Также в медучреждения внедрили цифровую систему "Триаж", благодаря которой пациенты распределяются на потоки:



красная пометка – требуется реанимация или экстренная операция;

желтая – необходим приоритетный осмотр врачом;

зеленая – остальные случаи.

Кроме того, во флагманских центрах установили больше 10 тысяч единиц нового оборудования. Среди них – аппараты КТ и МРТ, УЗИ экспертного класса, все необходимое для отделения реанимации и интенсивной терапии. Новейшее мобильное оборудование появилось и в приемных отделениях горбольниц.

Во флагманских центрах специалисты могут выполнять самые сложные хирургические, нейрохирургические, сосудистые, травматологические и кардиохирургические операции. Отмечается, что благодаря новому стандарту помощи возможности проведения таких вмешательств вырастут в несколько раз.



Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Новый стандарт подразумевает разделение обязанностей: врачи сосредоточены на борьбе за здоровье пациента, а выполнение немедицинских функций берут на себя сотрудники центров "Мои документы", психологи и социальные координаторы.

Помимо прочего, в приемных отделениях продумали и все для комфортного пребывания – места ожидания, гардеробы, кулеры с водой, смотровые со шторами, шкафчики для личных вещей, предметы личной гигиены и другие удобства.

