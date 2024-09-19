Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благодаря новому московскому стандарту экстренной медицинской помощи средняя скорость ее оказания выросла в полтора раза. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Средняя скорость оказания помощи выросла в полтора раза. В течение двух часов с момента обращения врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70 процентам пациентов", – отметил мэр.

Собянин рассказал, что по новому стандарту уже работают четыре флагманских центра на базе ГКБ имени В. В. Вересаева, НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ММНКЦ имени С. П. Боткина. Кроме того, новый стандарт внедрен в приемных отделениях 18 многопрофильных больниц города.

По словам мэра, в ближайшее время будут открыты еще два флагманских центра в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова и ГКБ имени В. М. Буянова.

Ранее Собянин сообщал, что специалисты планируют привести в порядок корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще до конца 2024 года. Так, в здании уже реализовано больше половины работ. Для корпуса закупят более 5 тысяч единиц оборудования, медицинских изделий и мебели, включая новые кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом.

Между тем столичные врачи проводят каждый год более 100 тысяч высокотехнологичных операций. Этого удалось добиться благодаря оснащению стационаров современным оборудованием.

