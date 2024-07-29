Собянин: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Врачи проводят каждый год более 100 тысяч высокотехнологичных операций. Этого удалось добиться благодаря оснащению стационаров современным оборудованием, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что в ГКБ № 1 имени Пирогова после ремонта появились две рентген-операционные. В связи с этим расширились возможности проведения высокотехнологичных рентген-хирургических и гибридных операций.

В ГКБ № 31 имени Савельевой медики стали проводить эндопротезирование коленного сустава, используя высокотехнологичного робота-ортопеда с оборудованием с функциями 3D-реконструкции операций на суставах. Разработка плана и само хирургическое вмешательство занимают примерно час. Благодаря такому подходу пациент быстрее восстанавливается, отметил Собянин.

Ранее в 18 московских стационарах запустили услугу оповещения родственников пациента. Среди них оказалась и ГКБ № 29 имени Баумана. Теперь при попадании пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии его близким ежедневно будет приходить СМС. В сообщении укажут основную информацию о состоянии здоровья: данные о давлении, сатурации, температуре и пульсе больного.