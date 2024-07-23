Уролог Пушкарь рассказал, сколько операций проводят с использованием роботов

Главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь рассказал, что во всем мире робот-ассистированные хирургические операции выполняют в 70% случаев. Он подчеркнул, что подобные хирургические манипуляции являются одним из самых больших прорывов в медицине.

Кроме того, он добавил, что российское руководство по робот-ассистированной урологии на более чем 500 страниц будет издаваться в Европе на английском языке.

Большое интервью с Дмитрием Пушкарем выйдет во вторник, 23 июля, в эфире телеканала Москва 24.