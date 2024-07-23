Уролог Пушкарь рассказал, сколько операций проводят в Московском урологическом центре

Главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь рассказал, что ежедневно врачи больницы проводят 60–100 операций. Он подчеркнул, что медучреждение представляет собой колоссальную структуру, отвечающую всем требованиям.

Кроме того, Пушкарь отметил, что это урология – это привилегированная специальность, так как в ней манипуляции проводятся с доступом через систему полостей и трубочек.

Большое интервью с Дмитрием Пушкарем выйдет во вторник, 23 июля, в эфире телеканала Москва 24.