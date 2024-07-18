Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 11:45

Общество

Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как не сгореть на солнце

Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как не сгореть на солнце

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Как не сгореть на солнце и что такое загар на самом деле, рассказал главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения, директор Московского центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. Он объяснил, к каким последствиям может привести длительное пребывание на солнце.

Большое интервью с Николаем Потекаевым выйдет в четверг, 18 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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