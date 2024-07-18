Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как не сгореть на солнце

Как не сгореть на солнце и что такое загар на самом деле, рассказал главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения, директор Московского центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. Он объяснил, к каким последствиям может привести длительное пребывание на солнце.

Большое интервью с Николаем Потекаевым выйдет в четверг, 18 июля, в эфире телеканала Москва 24.