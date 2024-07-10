Дерматолог Абалухова: кефир, вазелин и масло могут привести к инфицированию ожога

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В случае получения солнечных ожогов необходимо избегать некоторых действий, которые могут усугубить ситуацию, предупредила в беседе с "Газетой.ру" дерматолог Елизавета Абалухова.

Она также напомнила, что симптомами ожога являются жар и повышение температуры тела, в том числе локальное. Также пострадавший может испытывать болезненность в месте контакта с солнечными лучами. На поврежденном участке кожи могут появиться отек, покраснение и волдыри, а также видимое нарушение верхних слоев эпидермиса.

Медик предупредила, что в этом случае запрещено продолжать травмировать кожу, например, пользоваться мочалками и скрабами. Она подчеркнула, что нельзя сдирать корочки и самостоятельно прокалывать волдыри. По ее словам, такие действия могут привести к появлению вторичной инфекции.

"Нельзя использовать спиртосодержащие средства (духи, антисептики, спиртовые травяные настойки). Такие средства пересушивают поврежденную кожу и ухудшают ее состояние. Кроме того, не стоит находиться под прямыми солнечными лучами после получения ожога в течение всего периода реабилитации. Старайтесь надевать просторную одежду из тонких натуральных светлых тканей, чтобы места ожога не соприкасались с солнцем", – отметила врач.

Абалухова рекомендовала отказаться от использования таких народных средств, как сметана, кефир, масло и вазелин. Она объяснила, что все они создают на коже непроницаемую пленку, которая приводит к повышению температуры на месте ожога и препятствует доступу воздуха и испарения влаги. При этом все пищевые продукты являются источниками большого числа бактерий. Это может привести к инфицированию раны, но не окажет на нее лечебного воздействия.

Также дерматолог подчеркнула, что к поврежденной коже нельзя прикладывать лед и окунаться в холодную воду. Это связано с тем, что резкий перепад температур может привести к сильному спазму сосудов и повлечь частичную некротизацию эпидермиса в зоне ожога. Эксперт посоветовала на время отказаться от облегающей и сшитой из синтетической или грубой ткани одежды. По ее словам, это позволит не травмировать кожу лишний раз.

Кроме того, врач рассказала о способах профилактики солнечных ожогов. Для этого дерматолог рекомендовала пользоваться солнцезащитными кремами с фактором защиты 30 и выше за 20 минут до выхода на улицу. При этом обновлять SPF-защиту необходимо каждые 2–4 часа. Медик назвала обязательным нанесение крема в том случае, если до выхода под солнечные лучи проводились косметологические процедуры или в ежедневном уходе используются средства с фотосенсебилизирующим действием, такие как кислоты и ретинол.

При этом Абалухова призвала избегать длительного нахождения под солнцем с 11:00 до 16:00, а также носить в жаркие дни закрытую светлую и свободную одежду из натуральных тканей. Кроме того, она рекомендовала не забывать о головных уборах.

В свою очередь, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова уточнила, что максимальная длительность пребывания под солнцем не должна превышать двух часов. Безопасным периодом для загара она назвала время до 11:00 и после 15:00 вплоть до заката солнца.

"В остальные часы – самая яркая солнечная активность. Максимальная продолжительность нахождения на солнце не должна превышать одного-двух часов в зависимости от типа кожи. У каждого человека свой фототип кожи", – пояснила она в беседе с News.ru.

Медик также обратила внимание, что загорать важно после нанесения солнцезащитного средства, в составе которого есть фильтр SPF не менее 50. Косметолог уточнила, что значение фактора защиты всегда указано на упаковке продукта. Оно служит обозначением его эффективности против негативного воздействия ультрафиолетового излучения.

По словам Нелюбовой, в подобных средствах содержатся физические и химические фильтры, способные создать на поверхности кожи защитный барьер. Обновлять средство она посоветовала до двух-трех раз при контакте с водой.

При этом специалист подчеркнула, что после нанесения солнцезащитного крема человек продолжает получать загар. Однако это происходит медленнее и без риска обгореть, пояснила косметолог.

Если же ожог все-таки произошел, пострадавшую на солнце кожу не стоит охлаждать с использованием жирных составов, обратила внимание терапевт Ольга Чиркова. В противном случае можно нанести поврежденным участкам тела дополнительный вред и вызвать бактериальное обсеменение.