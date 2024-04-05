Дерматолог Галлямова рассказала о правилах подготовки кожи к летнему сезону

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Существуют три основных правила, которых стоит придерживаться вне зависимости от времени года, – это очищение, увлажнение и фотозащита, заявила дерматолог Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik.

Врач заверила, что специально готовиться к солнечным дням не нужно. В зависимости от сезона можно менять степень защиты от солнца. По ее словам, зимой достаточно небольших значений SPF (солнцезащитный фактор, блокирующий широкий спектр излучения. – Прим. ред.), а весной и летом при ультрафиолетовом индексе более трех нужны средства с показателем не менее 30–50.

Дерматолог отметила, что многие перед летом начинают посещать солярии, так как думают, что это поможет им подготовить кожу к предстоящему солнцу, но это ошибочное мнение. Помимо способствования ускоренному старению кожи, солярий также является одной из причин развития рака.

"К сожалению, перед посещением солярия нет обязательной процедуры осмотра кожи дерматологом и нет возрастных ограничений", – добавила Галлямова.

Еще одно условие, необходимое для здоровья кожи, – правильное питание. Врач уточнила, что в рацион стоит включить правильные жиры, такие как авокадо, орехи и растительное масло. Благодаря им кожа не только будет готова к солнечным лучам, но и сможет противостоять различным стрессам.



Ранее онколог Евгений Черемушкин также назвал солнце главной причиной развития рака кожи. Его симптомом могут служить появившиеся на коже бугорки или язвы, которые со временем растут, заметил онколог. Это происходит в течение нескольких месяцев или даже лет. Черемушкин, так же как и Галлямова, призвал использовать кремы с защитой от солнца не только летом, но и зимой, а также в облачную погоду.