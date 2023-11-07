Онколог назвал главную причину развития рака кожи

Фото: 123RF/levnat

Главной причиной развития рака кожи является солнце, предупредил онколог Евгений Черемушкин. Об этом сообщает News.ru.

Как отметил специалист, ультрафиолетовые лучи оказывают воздействие на кожу не только летом, но и зимой.

"Симптом рака могут служить появившиеся на коже бугорки или язвы, которые со временем растут. Это происходит в течение нескольких месяцев или даже лет", – уточнил он.

Черемушкин подчеркнул, что пигментные пятна тоже являются поводом для обращения к врачу. Эксперт обратил внимание, что их легко перепутать с дерматозом.

"Именно поэтому в онкологии принято подтверждать диагноз морфологически", – объяснил он.

Врач призвал тех, у кого есть предрасположенность к онкологии, использовать крема с защитой от солнца зимой, а также в облачную погоду.

Ранее дерматолог Александр Чижов перечислил причины образования экземы на руках. По его словам, чаще всего высыпания появляются при контакте с аллергенами и во время сильного стресса. Также спровоцировать проблему могут грибы и бактерии.

Если появились пузырьки, нужно сразу записаться к врачу. До приема важно исключить любое агрессивное воздействие на кожу. В частности, следует заменить обычное мыло на специальное, которое практически не вредит при экземе или атопическом дерматите, посоветовал специалист.



"Доктор 24": врачи рассказали об особенностях пигментации кожи