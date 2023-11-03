03 ноября, 13:04Общество
Названы заболевания, о которых предупреждает бледная кожа
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Бледная кожа может быть признаком анемии, а также проблем с сердцем, сосудами и почками. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Кроме того, такой симптом иногда наблюдается при проблемах с сосудами. "При атеросклерозе, когда сужается просвет сосудов, кожа на конечностях также будет бледная и сухая", – продолжает терапевт.
Бледность кожных покровов может быть и маркером сердечной недостаточности. "Снижается сила сердца, насыщение крови кислородом. Кожа может быть бледная, иногда даже наблюдается синюшность губ. Конечности становятся не просто бледными, а уже синими", – уточнила Романенко.
Ранее были названы причины образования экземы на руках. Чаще всего высыпания появляются при контакте с аллергенами и во время сильного стресса. Также спровоцировать проблему могут грибы и бактерии. При появлении экземы рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к врачу.
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