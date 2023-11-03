Названы заболевания, о которых предупреждает бледная кожа

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Бледная кожа может быть признаком анемии, а также проблем с сердцем, сосудами и почками. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт В первую очередь бледная кожа может сигнализировать об анемии: дефиците железа, витаминов группы B. Если мало эритроцитов, гемоглобина, недостаточно насыщается кровь кислородом, то, конечно, кожные покровы будут бледные и сухие.

Кроме того, такой симптом иногда наблюдается при проблемах с сосудами. "При атеросклерозе, когда сужается просвет сосудов, кожа на конечностях также будет бледная и сухая", – продолжает терапевт.

Бледность кожных покровов может быть и маркером сердечной недостаточности. "Снижается сила сердца, насыщение крови кислородом. Кожа может быть бледная, иногда даже наблюдается синюшность губ. Конечности становятся не просто бледными, а уже синими", – уточнила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Бледная кожа иногда свидетельствует, что не все хорошо с почками. Заболевания, снижение их функции будут приводить к тому, что у человека может наблюдаться отечность, сужаются сосуды. Естественно, это способно вызывать изменение окраски кожи.

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